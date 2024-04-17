Молодая жена Петросяна агрессивно ответила поклонникам

Татьяна Брухунова не смогла сдержать эмоций и обрушила шквал возмущений в сторону критиков, разоблачивших в сети ее беременность.

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Как сообщает журнал 7Дней.ru, хейтеры высказали мнение, что второго ребенка женщины выносила суррогатная мать.

На эту мысль их натолкнули фотографии из социальных сетей жены Евгения Петросяна, в которых они нашли несостыковки: на второй день после родов Брухунова опубликовала снимки с мероприятия, в то время, когда по подсчетам она находилась на девятом месяце беременности, с поездки на Камчатку.

«Вы серьезно?! Вы считаете, что я не могла выложить прошлогоднюю фотографию? Так примитивно думаете, мне вас жалко. Прям совсем уж простенько», — ответила на критику Татьяна Брухунова.

Ранее «СП» писала, что юмористка Елена Степаненко отреагировала на рождение дочери у Петросяна.