Mash выяснил, куда «сбежал» Максим Галкин*

Telegram-канал Mash сообщает, что шоумен и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «сбежал» на Кипр. По данным канала, артиста накануне заметили в Лимасоле.

Как пишет Mash, на перемещения Галкина повлияло обострение ближневосточного конфликта. В публикации указано, что у артиста и его супруги Аллы Пугачевой на острове есть пентхаус, который они купили в 2017 году. По сведениям Mash, роскошный дом обошелся звездной семье в €10 млн.

Канал со ссылкой на очевидцев добавил, что шоумена заметили на пути к ресторану морской кухни Pyxida. Как указал Mash, Галкин старался не привлекать к себе внимание и был взволнован.