Двухлетний сын Макаревича умилил фанатов
Эйтану недавно исполнилось два года.
Сыну Андрея Макаревича* и Эйнат Кляйн — Эйтану уже два года. Малыш появился на свет весной 2022-го в одной из клиник Тель-Авива. Последние месяцы беременности молодая жена музыканта, настоящее имя которой Инна Калинина, жила в Израиле.
В Сети появились кадры с маленькими Эйтаном. Малыш сидел в детском кресле и внимательно изучал содержимое свежего авокадо. Некоторые фанаты отметили, что мальчик похож на звездного папу, другие решили, что ребенок смахивают на маму.
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«Какой замечательный малыш», «Чудо-ребенок», — писали пользователи Сети.
Напомним, для 70-летнего Макаревича уже четвертый ребенок. У него есть взрослые дети от предыдущих браков. *признан иностранным агентом на территории РФ