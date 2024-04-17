Двухлетний сын Макаревича умилил фанатов

Эйтану недавно исполнилось два года.

Сыну Андрея Макаревича* и Эйнат Кляйн — Эйтану уже два года. Малыш появился на свет весной 2022-го в одной из клиник Тель-Авива. Последние месяцы беременности молодая жена музыканта, настоящее имя которой Инна Калинина, жила в Израиле.

В Сети появились кадры с маленькими Эйтаном. Малыш сидел в детском кресле и внимательно изучал содержимое свежего авокадо. Некоторые фанаты отметили, что мальчик похож на звездного папу, другие решили, что ребенок смахивают на маму.

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«Какой замечательный малыш», «Чудо-ребенок», — писали пользователи Сети.

Напомним, для 70-летнего Макаревича уже четвертый ребенок. У него есть взрослые дети от предыдущих браков. *признан иностранным агентом на территории РФ