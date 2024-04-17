Пугачева рассказала, почему не может вернуться в Россию

Певица Алла Пугачева откровенно призналась подруге – телеведущей Кире Прошутинской, почему не может вернуться в Россию. Певица вынуждена оставаться за границей из-за своей семьи.

«Ее отъезд – не вызов, не позиция, а желание сохранить семью. Она грустно сказала мне: «Я там, где моя семья". То есть муж и дети. Она всегда пела только о любви. Но, самое главное, Алла полностью отдает ее тому, кого любит, жертвуя всем. Это не пафос, а правда ее жизни. И ее свобода, которую она возводит в абсолют, в этом случае становится добровольной несвободой и зависимостью, – цитирует "Комсомольская правда" подругу Пугачевой.

Ранее «СП» писала, что супруг Пугачевой Максим Галкин* публично оконфузился.

* Минюст России внёс Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов