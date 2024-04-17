Рок-группу «Би-2» покинул один из участников. Об этом говорится в Telegram-канале музыкального коллектива.

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Из состава группы вышел гитарист Андрей Звонков.

«Наш Звонок, бессменный гитарист "Би-2" с 2006 года, покидает группу. Андрюха, мы благодарны тебе за годы совместного творчества, за сотни концертов и записей, за все, что было на сцене и вне ее, за весь этот рок-н-ролл, который мы прошли плечом к плечу», — говорится в сообщении.

Участники «Би-2» назвали уход Звонкова «очень грустной новостью» и пожелали ему удачи на выбранном пути.

Ранее вокалист музыкального коллектива Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался на финансовые проблемы группы после отъезда из России. Он также поделился, что группа съездила в пробный тур по США и Европе, чтобы понять механизм работы музыкальной индустрии за границей.