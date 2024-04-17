Соколовский продает билеты на свою свадьбу

Певец Влад Соколовский решил пригласить поклонников на празднование своей свадьбы с исполнительницей Ангелиной Сурковой. Как сообщает News.ru, на странице в популярной соцсети он заявил, что продажа билетов на мероприятие уже началась.

По словами артиста, после официальной и закрытой части для семьи состоится электронный фестиваль. Попасть на него можно за 2500 рублей. При покупке от четырех билетов цена будет ниже — 2000 рублей за штуку. Мероприятие, которое получило название «Сон в летнюю ночь, свадьба Соколовских», состоится уже в эту субботу, 20 апреля.

Соколовский также отметил, что подарки брать не нужно. Сама по себе оплата пропуска станет для пары достаточным презентом.

Напомним, что Соколовский и Суркова поженились еще в 2022 году, когда у них родился сын. Торжество по этому случают изначально планировалось на осень 2023 года, однако сорвалось из-за участия артиста в кастинге.