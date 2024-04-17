Названа причина русофобии Верки Сердючки

Основатель популярных украинских групп «Грибы» и Quest Pistols, музыкант и продюсер Юрий Бардаш назвал Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, очень талантливым артистом, который «поставил» на западную культуру и стал русофобом.

«Они с президентом Украины Владимиром Зеленским спелись. Он не может ничего другого сказать. Всё. Он поставил на ту систему, на ту западную культуру, на тот гедонизм, в котором всегда жил. Без сожаления, без каких-то там «ой, как жалко», - приводит Абзац слова продюсера.

По мнению Бардаша, культура является политическим инструментом и оказывает влияние на мнение людей.

«Это важно понимать, потому что пуля, когда в цель летит, убивает одного человека. А у песни зона поражения в разы больше, чем у любого оружия», - пояснил музыкант.

Ранее Андрей Данилко подтвердил появившуюся в Сети информацию о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ из-за разжигания межнационального конфликта на концерте. Он увидел «российский след» в том, что стал персоной нон грата и выразил уверенность, что произошедшее - «личная месть».