Кологривый раскрыл детали скандала с Гордоном

Актер Никита Кологривый раскрыл подробности скандала с ведущим Александром Гордоном на шоу «Закрытый показ», когда артист остро отреагировал на его замечание и покинул студию.

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По словам знаменитости, он почти не знаком с проектами Гордона и думал, что его пригласили на интервью. Артист узнал, что формат передачи предполагает обсуждение кино, когда уже был на пути в съемочную студию. Он заявил, что причиной конфликта стал сам телеведущий.

— Потому что он черт просто, и все — по жизни. Все очень просто, — заключил артист в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Кологривый добавил, что до сих пор не знает, чего от него хотел Гордон. Актер подчеркнул, что он не терпит, когда с ним разговаривают в таком тоне.

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Никита Кологривый ранее рассказал, что изменял супруге Александрине Питиримовой. Несмотря на расставание, сейчас он находится в хороших отношениях с женой. При этом актер отметил, что они не живут вместе, но «больше по причине переездов». Также он признался в романе с коллегой Агатой Муцениеце. До этого он отрицал сообщения в СМИ о том, что у него были отношения с артисткой, которые стали причиной его развода.