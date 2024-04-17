Журналист Ксения Собчак высказала критику в адрес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за его выбор не тратить заработанные средства на роскошные атрибуты богатства, такие как яхты и недвижимость. По ее словам, не стоит отказываться от роскоши, если финансовое благополучие достигнуто без нарушения закона. Ura.Ru

«Я вот люблю Дурова во всем , кроме этого посыла про «нет ни яхт, ни недвижимости». Чувак, ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий», — отметила Собчак. Газета.Ru

«Очевидно же, что на яхте удобнее, чем на пароме. И на частном джете лучше, чем экономом Победы. Поэтому есть в этом какое-то кокетство», — написала она. Passion.ru