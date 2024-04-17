Пугачева устроила скандал Лолите после голой вечеринки

После того как Лолита Милявская посетила «голую вечеринку» Ивлеевой, ее жизнь на время изменилась. Если сказать точнее, кардинально изменилась. Предложения о работе перестали поступать, отчего страдала не только Лолита, но и ее сотрудники, которым ей каким-то образом нужно было выплачивать заработную плату. Но говорить о сложном периоде и осуждать себя Милявская не стесняется. Признает ошибки и откровенно рассуждает на эту тему на публике.

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В недавнем интервью артистка даже призналась, что вся эта скандальная история дошла и до Пугачевой. Даже учитывая то, что Алла Борисовна не рядом, она, как оказалось, участвует в жизни своих коллег и вовремя раздает им словесные «подзатыльники». Один такой получила и Лолита.

«Кстати, после голой вечеринки Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: «Надо бы быть умнее в этом возрасте». И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги», — рассказала она, поддержав мнение Аллы Борисовны.

Публика, обсудив эту ситуацию, посчитала, что Милявская повела себя абсолютно правильно, не став пререкаться и доказывать свою правоту, что подняло уважение в ее адрес в глазах зрителей.