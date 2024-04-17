Эрнст поздравил Урганта с днем рождения в прямом эфире
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст поздравил ведущего шоу «Вечерний Ургант» Ивана Урганта с днем рождения во время съемок нового выпуска КВН, сообщает РБК.
Шоумену накануне исполнилось 46 лет.
Первым на съемках Высшей лиги КВН обратился к телеведущему с поздравлениями его коллега по «Вечернему Урганту» Дмитрий Хрусталев. Этому примеру затем последовал, и гендиректор «Первого канала».
Эрнст позвонил ведущему во время прямого эфира.
Ургант намекнул на возвращение «Вечернего Урганта» в эфир
Ранее телекритик Горбунов назвал предполагаемую дату возвращения Урганта на ТВ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».