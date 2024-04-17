Эрнст поздравил Урганта с днем рождения в прямом эфире

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст поздравил ведущего шоу «Вечерний Ургант» Ивана Урганта с днем рождения во время съемок нового выпуска КВН, сообщает РБК.

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Шоумену накануне исполнилось 46 лет.

Первым на съемках Высшей лиги КВН обратился к телеведущему с поздравлениями его коллега по «Вечернему Урганту» Дмитрий Хрусталев. Этому примеру затем последовал, и гендиректор «Первого канала».

Эрнст позвонил ведущему во время прямого эфира.

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