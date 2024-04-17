«Разобраться с дамочкой»: певец Лоза объяснил поведение Лепса на концерте в Костроме
Во время концерта в Костроме певец Григорий Лепс выбил телефон фанатки из рук, когда та пыталась снять его слишком близко. Женщина подошла к исполнителю, чтобы сделать фото. Лепс несколько раз жестом попросил убрать гаджет. Поклонница не реагировала, после чего певец отбросил ее телефон. «Вечерняя Москва» обсудила с композитором и певцом Юрием Лозой, допустимо ли такое поведение артиста.
По его словам, некоторые артисты не любят съемку, особенно на таком коротком расстоянии.
— Когда человек выходит на сцену, он рассчитывает на то, что будет соблюдаться некая дистанция при зрительской съемке. Во время выступления Лепс был уверен, что его будут снимать с расстояния не менее 10 метров, а тут вдруг подбегает какая-то женщина и начинает тыкать в физиономию камерой. Он жестом несколько раз просил ее убрать телефон, но она не отреагировала, вот он и вышиб его из рук, — сказал Лоза.
Каждый артист реагирует на подобную ситуацию по-разному, потому что он прежде всего обычный человек.
— Кто-то может себя контролировать, сдерживать и искать простые пути решения, а кто-то начинает махать руками и разбираться. Ну Лепс просто такой вспыльчивый очень, импульсивный, поэтому повел себя так. Я бы на его месте попросил охрану и организаторов разобраться с дамочкой. Но я, наверное, сам по себе просто более спокойный, к тому же постарше на 10 лет, потому не стал бы делать то, что сделал он, — уверен композитор.