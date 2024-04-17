Сукачева обвинили в мошенничестве после отмены шести концертов

Фанаты Гарика Сукачева обвинили артиста в мошенничестве после отмены шести концертов в российских городах. Рокер должен был выступить в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях с 12 апреля по 26 мая. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Газета.Ru

Уточняется, что организация «Бэст ивентс Раша» пообещала коллективу создать самые комфортные условия для проведения тура, однако не купила группе билеты, не забронировала номера в гостиницах, не арендовала транспорт и не предоставила оборудование для концертов. Отмечается, что как только Сукачев узнал об отмене выступлений, то сразу же вернул за них предоплату, а потому не может быть ответственен за возврат средств за билеты. Lenta.ru

Представители музыканта не исключают, что будут судиться с владельцем компании, которая, по данным Telegram-канала, не впервые попадает в скандальные ситуации со звездами. Passion.ru