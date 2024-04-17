Резник дерзко обратился к Пугачевой в день рождения

День рождения для Аллы Борисовны в этом году стал особенным, однако, вовсе не в позитивном контексте. Она стала получать достаточно необычные поздравления от своих коллег и бывших друзей, которые так или иначе затрагивали тему ее переезда и политической нестабильности в мире. Многих обижает то, какой путь избрала Пугачева и они не скрывают свои ощущения.

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Достаточно экстравагантно Примадонну поздравил и Илья Резник, с которым в прошлом у Аллы Борисовны уже были недопонимания. Он постарался не отмечать эти моменты, но факт того, что коллеге тяжело понять поступки и действия женщины, остается открытым для общества. На днях мужчина дал интервью, в котором открыто осудил артистку.

«Мне очень жаль Аллу — я желал и желаю ей другой судьбы. Мне хочется, чтобы она была со своей страной, с людьми, которые ее всегда боготворили. Алла могла уйти из жизни — дай Бог, не скоро — великой русской певицей. А сейчас… Мою позицию она знает», — выразился он.

Публика заметила, что Алле Борисовне не так просто получать поздравления в этом году, однако, в защиту Резника общественность говорит то, что исполнительница прекрасно понимала, на что шла, когда эмигрировала.