Певица Манижа Сангин лишилась концертов после слов о теракте в «Крокус Сити Холле». Как сообщает Telegram-канал Mash, отказы поступают из России, Белоруссии и Казахстана.

Речь идет о видеообращении Манижи в соцсетях по поводу теракта в «Крокусе». В ролике певица назвала жесткое задержание исполнителей нападения «публичной пыткой». Позднее она подчеркнула, что не оправдывает террористов и считает, что они должны понести самое суровое наказание «именно по закону».

После этого соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов потребовал от Следственного комитета РФ проверить певицу на предмет оправдания терроризма.

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По информации канала, сейчас у певицы остались лишь частные корпоративы. За одно выступление Манижа просит 1,5 млн рублей — с 2022 года цена выросла на 500 тысяч рублей. В райдер входят билеты на перелет бизнес-классом для исполнительницы, ребенка и продюсера, а также эконом-класс для команды, перевозка на авто представительского класса и номер в отеле уровня люкс или полулюкс.

В гримерку необходимо доставить две тарелки мясного и сырного ассорти, кокосовое молоко, бутылку шампанского и большое количество печенья. Если что-то из оглашенного не выполнено, то Манижа оставляет за собой право отменить выход на сцену.