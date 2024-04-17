Галкин* показал погром на вилле Пугачевой после ее юбилея

Максим Галкин* опубликовал видеозапись, на которой запечатлен погром на вилле Аллы Пугачевой после ее юбилея. Подаренным Примадонне цветам не поздоровилось.

«Тебе не стыдно? Ну что это такое? И это вот такое учинить. Ты че садовник что ли? Что это ты делаешь? Цветы такие подарили Аллочке, и ты решил их перекопать все? Ты че искал… Клад?» – обращается Максим Галкин* к собаке.

Питомец семьи учинил погром в доме, пока хозяева отмечали юбилей Аллы Пугачевой. Пес по кличке Рокки перерыл подаренные Примадонне орхидеи и рассыпал по гостиной землю.

Шалун был пойман на месте преступления и отчитан. А пользователи в комментариях предположили, что собаке не хватает внимания и игрушек, однако Максим Галкин* их заверил, что у Рокки мячиков больше, чем у него было за всю жизнь.

75-летний юбилей Пугачевой сравнили с катастрофой

Алла Пугачева 15 апреля отмечала свой юбилей. Певице исполнилось 75 лет. СМИ писали о том, что к ней на Кипр съехались все близкие и знакомые – было приглашено около 160 гостей.

*ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.