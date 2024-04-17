Опубликованы фото изменившейся до неузнаваемости Татьяны Овсиенко

Telegram-канал «Самые СЛИВки» опубликовал фотографию поп-певицы Татьяны Овсиенко, которая когда-то пользовалась широкой известностью. Сейчас ее узнать на снимке практически невозможно.

Авторы подписали изображение: «Шокирующие фото Татьяны Овсиенко. Теперь певица выглядит так».

57-летняя артистка Татьяна Овсиенко известна как советская и российская певица, она была солисткой группы «Мираж» (1988—1990), а после стала популярной благодаря своей сольной карьере.

Овсиенко удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.

До этого другая известная российская певица Ева Польна призналась, что ест по ночам перед зеркалом. По словам артистки, она научилась принимать себя в любом весе. Она рассказала в интервью, что ее фигура сильно изменилась после рождения двоих детей, и набранные килограммы тяжело уходили. Польна соблюдала диеты, старалась регулярно заниматься спортом, но ей это было неинтересно, поэтому через несколько месяцев она все бросала, и вес возвращался.

От Татьяны Овсиенко ушел любимый мужчина

А потом артистка смогла найти баланс и осознала, что ей комфортно в своем «неидеальном» теле.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.