Кологривый высказался о своем поведении

Скандальный актер Никита Кологривый сделал выводы после драки в новосибирском кафе и 7 суток административного ареста. Молодой артист принял важное для себя решение.

«Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино. А как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро, потому что на большие экраны выходит фильм под названием „Кореша“, где я исполнил одну из главных ролей», — заявил Никита.

В марте звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в заведении Новосибирска, покусав официантку за отказ в интиме. Также артист подрался с охранниками, следующим утром его арестовали сотрудники полиции. Суд приговорил Кологривого к семи суткам ареста.