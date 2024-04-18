Алекса обвинила свекровь в использовании черной магии

Певица Алекса в 2022 году прекратила общаться со своей свекровью. Мама супруга артистки Вячеслава Дайчева, Лилия, до сих пор не понимает, почему невестка приняла такое решение.

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Первое время Алекса не комментировала разлад в семье. Однако позже стало известно, что певица не пригласила женщину на свадьбу к сыну и запретила ей общаться с внучкой, трехлетней Ариадной. Недавно у девочки был день рождения, Лилия посвятила ей трогательный пост в Сети.

Теперь Алекса стала писать в личном блоге нелицеприятные слова о родственнице. По мнению певицы, Лилия хочет навредить ей и для этого использует черную магию.

Женщина не стала молчать и отреагировала на слова невестки. Женщина была возмущена подобным обвинениям.

«Я люблю свою внучку! Как я могу делать порчу самому родному для нее человеку? Для меня — это святое. Ей только здоровья, счастья и ума», - написала Лилия в социальных сетях.

Мама Вячеслава подчеркнула, она никогда не навредит Адриане и в тяжелые моменты всегда будет рядом с ней.

«От кого надо защищать малышку, от бабушки? Вы во мне видите агрессора или нападающего?», - вопрошает Лилия.

Свекровь певицы называет себя бабушкой, которая всегда интересуется жизнью своих внуков и знает о них все. Женщина считает, что умные люди могут поговорить и понять друг друга ради семьи. Также Лилия уверена, что каждый должен соблюдать «личные границы» окружающих.

«Когда помощь нужна — помогите, а потом «не суй свой нос». Тогда поищите немую бабушку», - резюмировала свекровь Алексы.

Вячеслав в конфликте супруги и мамы встал на сторону возлюбленной. По словам Лилии, ее сын изменился, когда начал встречаться с Алексой. Теперь он не интересуется здоровьем матери и не звонит ей.