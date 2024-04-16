$93.59+0.1599.79+0.07
Войти в почту

В Госдуме заявили, что Ивлееву не могут лишить гражданства за дискредитацию ВС РФ

Блогера Анастасию Ивлееву не могут лишить российского гражданства и выслать из страны за дискредитацию Вооруженных сил РФ, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

В Госдуме оценили идею лишить Ивлееву гражданства за дискредитацию ВС РФ
© РИА Новости

Парламентарий призвал действовать в рамках правового государства. Он отметил, что протокол за дискредитацию армии может иметь серьезные последствия.

«Но гражданин России на законных основаниях не может быть лишен гражданства и не может быть выслан из страны», - сказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Ранее на портале судов общей юрисдикции Москвы появился протокол на Ивлееву, составленный за дискредитацию Вооруженных сил России. Блогеру грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева
Александр Шолохов
Госдума
Москва
7