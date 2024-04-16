46-летняя певица Анна Семенович написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее грудь весит 10 килограммов. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» ответила на вопрос подписчицы об идеальном весе для женщины. Семенович заявила, что данный параметр индивидуален для каждого человека.

Здесь нет строгих стандартов, все зависит от сложения тела. У меня, например, только грудь весит 10 килограммов, — отметила певица.

Семенович опубликовала фото, на котором позирует с микрофоном в руке в блестящем фиолетовом платье. Наряд оказался оформлен глубоким декольте, обнажающим зону бюста.

Ранее футболист Владимир Быстров заявил, что, если бы Семенович хотела остаться в фигурном катании, она «отрезала бы сиськи». Высказывания спортсмена певица назвала аморальными. Она также напомнила, что у нее «не сиськи, а грудь», сравнила свои спортивные достижения с достижениями футболиста и отметила, что многого добилась в фигурном катании.

Тем временем участница группы «Блестящие» Надя Ручка рассказала в документальном фильме на МУЗ-ТВ о трудностях, которые приходилось терпеть Семенович из-за большого размера груди. По ее словам, у знаменитости несколько раз случались приступы боли во время активных гастролей.