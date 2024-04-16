Эрнст поздравил Ивана Урганта с днем рождения в прямом эфире

Сегодня телеведущему Ивану Урганту исполнилось 46 лет. Шоумена поздравляют с днем рождения друзья, поклонники и коллеги.

Вот уже два года один из самых ярких ведущих исчез с экранов российского телевидения. Однако сегодня появилсяпроблеск надежды на то, что Ургант вскоре все же появится на ТВ.

Так, на съемках четвертьфинала Высшей лиги КВН Дмитрий Хрусталев решил поздравить Ивана с праздником. А затем это же сделал и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он набрал Урганта по телефону прямо во время эфира. Зрители сообщили, что Иван искрометно шутил, рассмешив весь зал.

Может ли это говорить о том, что скоро мы снова будем видеть шоумена на канале, пока до конца непонятно. Однако то, что к Ивану явно смягчились в последнее время дарит надежду поклонникам артиста.