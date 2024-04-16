Поплавская: Путин впервые не поздравил Пугачеву с юбилеем

Российская актриса театра и кино Яна Поплавская обратила внимание, что президент России Владимир Путин впервые не поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем. В своем Telegram-канале она написала, что в первый раз глава государства обратился к Примадонне с поздравлениями еще в 2000 году, когда находился в статусе исполняющего обязанности президента.

© News.ru

Владимир Путин впервые не поздравил Пугачеву с юбилеем. Ранее он поздравлял певицу со всеми юбилеями. Впервые Путин поздравлял Пугачеву с днем рождения в 2000-м году, находясь в статусе исполняющего обязанности президента. Тогда певице исполнился 51 год. Мне всегда казалось, что в старости должно быть достоинство. А тут..., — высказалась Поплавская.

Она добавила, что в этот раз проигнорировали день рождения покинувшей Россию Пугачевой и федеральные каналы. По словам Поплавской, только иностранные агенты и маленькая группа нетвойнистов записали «глупые» поздравления.

Ранее поэт Илья Резник заявил, что считает Пугачеву своей сестрой и надеется на ее возвращение в Россию. Он отметил, что не ожидал от Примадонны ее решения уехать из страны. По словам Резника, его также шокируют заявления супруга певицы Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как подчеркнул поэт, он не общается с «предателями Родины».