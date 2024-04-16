Стало известно о наследстве певца Кунгурова

Оперный и эстрадный певец, участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров оставил в наследство двухкомнатную квартиру в центре Москвы. О том, каким имуществом располагал заслуженный артист России, газете «Аргументы и факты» рассказал продюсер и промоутер Сергей Дворцов.

По его словам, Кунгуров в определенном смысле испытывал финансовые трудности и считал, что для содержания семьи необходим больший доход. В собственности певца находилась квартира на Зоологической улице в Пресненском районе столицы. Расценки на такую жилплощадь начинаются от 25 миллионов рублей.

Как выяснило издание, зарегистрирован Кунгуров был в другом районе Москвы — Марфино, где расположена Останкинская телебашня. Скорее всего исполнитель арендовал здесь жилье на время съемок.

Местом фактического проживания артиста был указан поселок Гагаринский. По сведениям газеты, в родной Свердловской области Кунгуров владел отремонтированной трехкомнатной квартирой. Объект оценивают максимум в 4 миллиона рублей.

Евгения Кунгурова не стало вечером 8 апреля. В полицию обратилась его жена, которой он написал тревожное сообщение. Прибывшие на место сотрудники нашли артиста под окнами его дома. В последнее время певец пребывал в депрессии и злоупотреблял алкоголем.