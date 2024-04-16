Скандальная «звездная» топ-блогерша умерла в 36 лет

Ушла из жизни топ-блогерша с миллионами просмотров Кайл Мариса Рот, которая специализировалась на противоречивых сплетнях о жизни звезд. Об этом пишет New York Post со ссылкой на родственников скончавшейся.

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Как призналась сестра блогерши, Кайл скончалась на прошлой неделе. При этом девушка уточнила, что ей неизвестны детали смерти 36-летней родственницы.

Мать блогерши подтвердила информацию о смерти дочери, однако предпочла пока не раскрывать подробности случившегося.

В соцсетях начали появляться соболезнования от фанатов и звезд.

Ранее мы писали о смерти 64-летнего актера из фильма «На игле» Винсента Фрилла.

Также сообщалось, что скончался 81-летний индийский «король ремейков» Дваракиш, сыгравший в 135 фильмах. Причиной смерти артиста стал сердечный приступ.