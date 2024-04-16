Фадеев назвал дату релиза первой песни новой Глюк'oZы без Ионовой

Российский музыкальный продюсер, автор песен и певец Максим Фадеев назвал дату релиза новой песни перезапускаемого проекта Глюк'oZa.

Как и планировалось ранее, в нем не будет задействована певица Наталья Ионова. Анонс Фадеев разместил в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Песня "Мыши" выйдет 19 апреля, а небольшой ее кусок звучит в конце нарезки из старых хитов проекта. "Та самая ГЛЮК'OZA. "Мыши". Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом", - интригует продюсер.

Ионова была вычеркнута из числа участников проекта после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Мероприятие было признано пропагандой ЛГБТ (движение запрещено в РФ). Певицу также вырезали из новогодних программ на ТВ.