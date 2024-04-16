Юрист клиники Хайдарова прокомментировала обыски СК

Юрист клиники IQ Plastique Кристина Высоцкая заявила «Газете.Ru», что руководство и медицинские сотрудники не виноваты в том, что не стало продюсера Петра Гаврилова после операции.

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«Мы призываем всех к пониманию и осознанию того, что хирургия остается хирургией, сопряженной с рисками осложнений и других негативных последствий. Важно помнить, что человеческий организм не подчиняется заранее определенным алгоритмам и схемам, все процессы в организме индивидуальны, и не всегда возможно предугадать все возможные исходы», — отметила Высоцкая.

По словам Высоцкой, клиника готова доказывать невиновность в происшествии всеми законными способами. Также представительница IQ Plastique заявила, что действия следственной группы ГСУ СК России по г. Москве, которой поручено производство предварительного следствия по данному уголовному делу, свидетельствуют о предвзятом отношении к учреждению и в особенности к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

Высоцкая отметила, что расследование ГСУ СК проводится с «грубым нарушением основополагающих принципов уголовно-процессуального законодательства о справедливом и всестороннем разрешении уголовного дела». Она уточнила, что все допущенные нарушения были зафиксированы представителями клиники.

«При проведении обысков в помещениях клиники следователями ГСУ СК России по г. Москве неоднократно были нарушены нормы УПК РФ, регламентирующие обнаружение, изъятие и фиксацию доказательств. При проведении допросов врачей клиники на них оказывалось открытое и агрессивное давление с целью вынудить их дать показания лично против Тимура Хайдарова», — заявила юрист.

Представители Plastique направили заявление о нарушении лиц ГСУ СК России по г. Москве в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации, центрального аппарата СК России и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

«Также, безусловно, мы приносим искренние соболезнования родным и близким нашего пациента! Понимаем их невосполнимую утрату и готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку, если они будут необходимы!» — заключила Высоцкая.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова были проведены обыски после того, как не стало российского продюсера Петра Гаврилова после операции. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.