Блогерша Лерчек и ее муж решили избавиться от дома на фоне развода

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, против которой ранее было прекращено дело об уклонении от уплаты налогов, на фоне развода решила избавиться от особняка, где весной 2023 года проходили обыски. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о таунхаусе площадью 400 квадратных метров, расположенном в элитном коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске. За его покупку Чекалины попросили сумму в 150 миллионов рублей. Будущему хозяину достанется трехэтажный особняк с шестью спальнями. Его интерьер выполнен преимущественно в белом, сером и коричневом тонах. Автор сообщения отметил, что после деления вырученных со сделки средств пополам у каждого из супругов будет достаточно денег, чтобы купить себе по отдельному дому, хоть и скромнее.

Впервые о намерении избавиться от таунхауса Лерчек объявила в феврале. Тогда она объяснила желание выставить его на продажу тем, что с ним связано много неприятных воспоминаний.

Уголовное дело о неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей против Лерчек возбудили весной 2023 года. Вместе с мужем ей запретили пользоваться интернетом, почтой и телефоном. В конце декабря уголовное дело было прекращено.