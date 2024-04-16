Проект Глюк’oZa перезапустят без певицы Глюкозы

Российский продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске музыкального проекта Глюк’oZa без певицы Глюкозы (настоящее имя исполнительницы — Наталья Чистякова-Ионова). Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Продюсер выложил на странице короткую нарезку с отрывками старых песен группы, где также слышно небольшой кусок новой композиции «Мыши».

«Та самая Глюк’oZa. Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом», — написал Фадеев.

На данный момент неизвестно, кто займет место Чистяковой-Ионовой. Релиз трека запланирован на 19 апреля.

Ранее Фадеев объявил, что возобновит проект без Чистяковой-Ионовой после ее участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Медиаменеджер раскритиковал скандальное мероприятие, назвав его «колхозом».