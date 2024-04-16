Боня раскрыла свою зарплату в «Доме-2»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в беседе с teleprogramma.pro, что получала $6 тыс. в месяц на проекте «Дом-2».

Боня рассказала, что первые три месяца ей не платили зарплату вообще, а затем обещали гонорар в тысячу долларов в месяц. Через три месяца ей пришло на карточку три тысячи рублей.

«И где-то через полгода я сказала, что ухожу из шоу, потому что это вообще копейки, они ничего не меняют в моей жизни. И мне говорят: «Ой, что вы, мы первым участникам первого состава платим еще сверху пять тысяч долларов». То есть итоговая зарплата шесть тысяч долларов в месяц», — вспомнила телеведущая.

13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. Блогерша и предприниматель разошлись без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения.

9 апреля Боня похвасталась корзинами цветов, которые ей подарил иностранец. По словам телеведущей, незнакомец похож на отца ее дочери Анджелины-Летиции — Алекса Смерфита.

11 апреля Боня призналась, что свидание с иностранцем прошло хорошо. Мужчина снова одарил ее цветами. Телеведущая решила дать ему еще один шанс и отправиться с ним на вторую встречу.