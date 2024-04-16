Семенович рассказала о приеме «Оземпика»

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о приеме модного у звезд препарата «Оземпик». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница приехала в один из подмосковных медицинских центров, где посетила консультацию эндокринолога. В рамках беседы с врачом знаменитость упомянула, что в прошлом по назначению специалиста некоторое время принимала упомянутое лекарство («Оземпик», он же семаглутид — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса — прим. «Ленты.ру»).

Также артистка в ответ на вопрос подписчика в сторис заявила, что ей сложнее худеть из-за гипотиреоза (заболевание щитовидной железы, которое в том числе сопровождается увеличением массы тела, — прим. «Ленты.ру»).

«Его обнаружили десять лет назад. Я тоже поправилась и теперь каждое утро принимаю лекарство», — пояснила певица.

Ранее в апреле бьюти-блогер, певец и создатель интернет-сообщества «ВПШ» Игорь Синяк также рассказал о процессе похудения с помощью препарата «Оземпик».