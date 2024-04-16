Отец Ивлеевой попросил «шавок не тявкать» на его дочь

Вячеслав Ивлеев, отец блогера Анастасии Ивлеевой, комментируя новость о том, что его дочь стала фигурантом административного дела о дискредитации армии, заявил, что Ивлеева никогда не критиковала ВС РФ. Слова Ивлеева передает ИА Регнум.

© Газета.Ru

«Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В ее высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю все это несправедливым», — сказал отец Ивлеевой.

Тверской районный суд зарегистрировал дело о дискредитации армии в отношении Насти Ивлеевой днем 16 апреля.

Отмечалось, что протокол о дискредитации ВС России против Ивлеевой составили из-за ее публикаций в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) от 24 февраля по 1 марта 2022 года.

20 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная Настей Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.