Пригожин похвастался растяжкой Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделился снимком 55-летней супруги певицы Валерии, сидящей в продольном шпагате. Предприниматель отметил, что, несмотря на возраст, его супруга находится в прекрасной форме, а он восхищается ей. Пригожин также напомнил, что 17 апреля Валерия отметит очередной день рождения.

Годы идут а моя форму не теряет. Восхищаюсь. 17 апреля не за горами, — написал Пригожин.

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Ранее Валерия призналась, что ее раздражает громкий голос ее супруга Иосифа Пригожина. По ее словам, муж может заполнять собой все пространство из-за темперамента и иногда ей хочется «вставить ему кляп». Валерия призналась, что в такие моменты «культурно выпроваживает» Пригожина. Она призналась, что один из общих друзей пары подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, и плетку, чтобы жена могла его остановить.

До этого Валерия рассказала, что залогом счастливого брака являются общие взгляды на мир. По словам певицы, когда люди смотрят в одну сторону, то у них больше шансов сохранить отношения. Она подчеркнула, что точки зрения у возлюбленных могут расходиться по многим вопросам, но если людям вместе хорошо, то они пройдут этот путь вместе до конца.