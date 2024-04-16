Алла Пугачева: последние новости 16 апреля, бойкот юбилея, возвращение в РФ

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась к активной деятельности за границей, а коллеги Примадонны по российской эстраде проигнорировали ее юбилей. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Почему артисты проигнорировали юбилей Пугачевой

Алла Пугачева 15 апреля отметила свое 75-летие, однако многие российские коллеги отказались публично поздравлять ее с днем рождения, заявила журналист и телеведущая Ксения Собчак. Об этом она узнала во время съемок документального фильма в честь юбилея Примадонны.

«За последние два года вам через многое пришлось пройти, но, кажется, все это в вашей жизни уже было: и клеветники, и завистники... Время однажды уже расставило все по своим местам, я уверена, расставит и сейчас. Меня не удивили отказы ваших коллег по сцене, которые еще вчера вас боготворили, а сегодня не решились поздравить вас публично. Это ожидаемо, никого не осуждаю», — сообщила Собчак.

Среди тех, кто поздравил Аллу Пугачеву, были ее дочь Кристина Орбакайте, супруг Максим Галкин (внесен минюстом РФ в список иноагентов), украинская певица София Ротару, теннисист Евгений Кафельников, дизайнер Игорь Гуляев, певицы Алена Апина, Лайма Вайкуле, актеры Стас Садальский, Павел Деревянко и Максим Виторган.

Чем занимается Алла Пугачева за границей

Алла Пугачева в день своего 75-летнего юбилея начала активно вести YouTube-канал, который создала три года назад. За сутки певица выложила на видео-платформу 14 роликов. Подлинность канала подтвердила Кристина Орбакайте.

Также Примадонна продолжила выпуск новых песен. За последние два дня она презентовала композиции «Жизнь слишком хороша» и «Я плачу». Слова и музыку к последней написал певец Леонид Агутин еще пять лет назад.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев не считает, что новые песни Пугачевой могут стать хитами, однако он отметил, что композицию «Я плачу» приятно слушать.

«Композиция написана в жанре духовной христианской музыки, этот стиль очень популярен у афроамериканцев и американцев. И нужно сказать, что Пугачева хорошо и органично звучит в этом жанре. Хотя ее вокальная линия немного „причесана“, но это понятно, все-таки певица редко выступает. Да и в таком достопочтенном возрасте, наверное, кто угодно прибегает к хитростям и примочкам, это нормально. Не думаю, что эта песня станет хитом. Но из того, что было выпущено ранее, ее хотя бы приятно слушать», — заявил NEWS.ru Бабичев.

Сколько Алла Пугачева может заработать на концертах

Алла Пугачева планирует вернуться на сцену и провести гастрольный тур в честь своего 75-летия, в рамках которого даст серию концертов в Израиле и Прибалтике. За каждый концерт артистка просит €50 тысяч, что в переводе на рубли около 5 млн, сообщила журналистка Алена Жигалова.

«Сумма по российским меркам весьма скромная. К примеру, Полина Гагарина берет от 7 млн до 9 млн, а концерт Григория Лепса может стоить от 6 млн до 8 млн рублей. Даже Стас Михайлов, которого недавно обругала Примадонна, получает больше. Его гонорар за выступление составляет около 20 млн рублей», — сказала Алена Блин.

За что Лолита обижалась на Пугачеву

Певица Лолита Милявская рассказала о сильной обиде на Аллу Пугачеву во времена работы в дуэте «Академия». Тогда Примадонна брала музыкантов с собой на стадионные гастроли. Зачастую певица останавливалась на дачах генералов. Однажды вечером Милявская выпила спиртного и начала вести себя неподобающим образом.

«И я ляпнула что-то из серии сейчас спою, значит. Алла Борисовна сказала тогда громко при всех: с тобой так же весело, как с моей покойной собачкой Жужей. Это была обида на долгие года», — рассказала Лолита для фильма Собчак о Пугачевой.

Артистка также добавила, что Пугачева — человек, которого все время боялись. По ее словам, она ни разу не обращалась к Примадонне на ты.