Нашумевший трехдневный концерт Анны Asti покажут в онлайн-кинотеатре

Трехдневный концерт певицы Анны Asti «Феникс» выйдет 17 апреля в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

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«Сев в гримерке после заключительного концерта, я сказала лишь одну фразу: «Уже правда все?» Несмотря на невероятно сложную подготовку, на ежедневные репетиции, на то, что мой организм не был готов к таким сложным концертам подряд и даже голос мой подвел, мы это сделали», — вспомнила о своем выступлении певица.

На концертах, которые состоялись в МТС Live Холл в октябре 2023 года, артистка исполнила песни из своего дебютного альбома и новой пластинки «Царица». Все три дня Asti выступала более двух часов, ее бенефис сопровождали хореографические выступления и акробатические трюки, пиротехника и уникальные спецэффекты.

На шоу над зрительным залом летала фигура феникса, когда исполнительница пела одноименную композицию. За время своего выступления Asti сменила около 9 образов и пела на высоте 15 метров.

В конце октября 2023 года на KION также показали документальный фильм «ANNA ASTI. Путь Феникса», посвященный карьере артистки. В картине показали, как Asti создает хиты вместе с командой, устает после концертов и живет за рамками сцены.