Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) показала архивное видео с певицей Аллой Пугачевой. Знаменитость опубликовала ролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Татьяна Лазарева публично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. Телеведущая выложила видео, которое было снято 1 января 2023 года. В ролике артистка танцевала в своем доме. Певица предстала перед камерой в белом лонгсливе, бордовом свитере, голубых облегающих джинсах и белых кедах на платформе. Алла Пугачева была запечатлена с распущенными волосами.

«Выложу, раз в жизни нарушив все запреты, потому что хочу, чтобы все увидели — она живая. Она милейшая, трогательная, серьезная, острая на язык и наивная. И она честна перед Богом и собой», — написала Лазарева.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Накануне она выпустила песню «Жизнь слишком хороша».