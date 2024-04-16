Трофимов напомнил Лепсу о культуре после скандала с фанаткой

Певец Сергей Трофимов осудил Григория Лепса за выбивание телефона из рук фанатки
Певец Сергей Трофимов признался, что не поддерживает поведение своего коллеги Григория Лепса, который выбил из рук телефон фанатки на концерте. Его слова передает «Абзац».
«Но ее я тоже не поддерживаю. Зачем лезть к артисту вот так внаглую? Он же ее попросил этого не делать», — подчеркнул шансонье.
Трофимов не понимает, зачем Лепс поступил грубо с имуществом девушки. Он напомнил, что для разрешения конфликтов существует речь — то, чем люди отличаются от бабуинов.
«Все зависит от культуры исполнителя», — отметил артист.
13 апреля во время концерта Лепса в Костроме певец выбил телефон из рук фанатки. Одна из поклонниц продолжала записывать исполнителя на видео, когда тот просил перестать это делать. В итоге артист ударил по гаджету, и смартфон отлетел в сторону. Сам певец продолжил концерт.
Позднее очевидица объяснила, почему Лепс выбил гаджет из рук. Она заявила, что фанатка была навязчива и «на вежливую просьбу артиста отодвинуть телефон чуть дальше не отреагировала».