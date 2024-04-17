Галкин* раскрыл, какую тайну долго скрывала от него Пугачева после брака

Пародист Максим Галкин* стал самым счастливым на свете, когда у него родились близнецы. Лиза и Гарри стали отрадой и для Аллы Пугачевой, которая с появлением детей снова почувствовала себя молодой. Она вставала ночами, пеленала детишек, укачивала их, занимаясь домашними хлопотами с большим удовольствием.

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В то время Максим дал большое интервью .в котором рассказал о том, как они решились на появление детей. То, что родятся 2 малыша, будущие родители изначально не знали, но были готовы к тому, что во время подсаживания яйцеклеток суррогатной матери могут выжить сразу обе. Когда врачи объявили об успешной процедуре, Максим и Алла были безумно рады, что появятся сразу 2 новых члена семьи.

Удивительно, но факт того, что в браке могут появиться дети, Галкин узнал только после обручения с Аллой Борисовной.

«Алла 11 лет назад заморозила яйцеклетки. Причем мне она сказала об этом только после свадьбы, два года назад. Да, она это сохраняла от меня в тайне. Почему? Это надо у нее спросить, но когда-то давно она подошла к этому вопросу ответственно», — поделился он в рамках беседы с прессой, так и не разгадав тайну супруги.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации