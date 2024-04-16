Бизнес Кончаловского понес огромные убытки после передачи доли в нем Высоцкой

Кинокомпания и продюсерский центр режиссера Андрея Кончаловского понесли общие убытки на 22,4 млн рублей после того, как он передал доли в организациях супруге Юлии Высоцкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Изначально в каждой компании доли были поделены между режиссером, его женой и близким другом пары, директором проекта «Едим дом» Евгением Степановым. В конце января 2022 года Кончаловский передал долю в кинокомпании неизвестному обществу с ограниченной ответственностью, а спустя 4 месяца она перешла Высоцкой. Схожая ситуация произошла и с продюсерским центром — кинодеятель передал свою долю в 45% той же компании, оставив еще 45% супруге.

По информации канала, за прошлый год кинокомпания потеряла 21,3 млн рублей, а продюсерский центр — 1,1 млн. Сейчас обоими предприятиями, а также Фондом Андрея Кончаловского руководит один человек — Юрий Гришин. Он же значится генеральным директором еще в шести фирмах.

В марте СМИ сообщали, что кулинарный стартап Высоцкой «СиДжей», который занимался «умной доставкой продуктов», за три года существования потерял свыше 8 млн рублей. Кроме того, актриса ликвидировала свою компанию «Кулинарная студия» из-за убытков в 4 млн рублей за последние четыре года.