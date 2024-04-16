Семья Лерчек продает дом, где проходили обыски на фоне уголовного дела

Блогеры Валерия и Артем Чекалины решили продать дом, в котором проходили обыски во время уголовного дела против звездной четы. Об этом сообщает Super.ru.

Сейчас пара находится в процессе развода. Они судятся за раздел имущества. По данным издания, продаваемая недвижимость расположена в элитном коттеджном поселке «Ильинка Лэйнхаус». Площадь таунхауса составляет порядка 450 квадратных метров — в нем три этажа и по шесть спальных комнат, а также есть лифт. Звезды планируют продать дом за 150 млн рублей.

Накануне стало известно, что блогер Артем Чекалин направил к своей жене Лерчек иск на 1,2 млрд рублей. По данным Shot, пока еще супруги активно делят имущество на фоне развода. В числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года, который стоит более 29 млн рублей.

© ler_chek_official/Telegram

О том, что Лерчек разводится с Артемом Чекалиным, стало известно 19 марта. Блогерша намекала на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем.

В начале марта сообщалось, что все уголовные дела в отношении блогера Лерчек прекращены. Отмечалось, что со счетов звездной четы сняли арест.

В декабре 2023 года Чекалины полностью погасили долг перед государством — они выплатили порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени. Тогда было прекращено уголовное дело о неуплате налогов в отношении них, ограничения на перемещения и пользование интернетом с блогеров сняли.