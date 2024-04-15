Агутин выпустил альбом "Все не зря" после полутора лет студийного молчания

Новые песни Леонида Агутина в последнее время оказывались столь различными по стилям, настроениям и задачам, что и свой новый, 16-й студийный альбом он вначале не собирался выпускать. Хотя уже его название - "Все не зря" - было столь притягательно своим оптимизмом, что его хотелось даже просто читать вслух, получая почти терапевтическое успокоение.

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Еще во время работы над диском, в жизни Агутина случилось несколько небывалых для него событий. Ему исполнилось 55, и он впервые стал хэдлайнером культового рок-фестиваля "Дикая Мята", а потом дебютировал и у Игоря Бутмана, на его Sochi Jazz Festival, с джазовой программой. А новый альбом и вовсе окончательно запутал ситуацию с тем, как будет развиваться его творчество дальше. И новые песни с диска "Все не зря", кажется, только подтвердили, что настоящего Леонида Агутина, мы еще совсем не знали…

В этой премьере его тянуло к саундтрекам, и к философским размышлениями о жизни, с привычной для артиста чуть грустной и ироничной улыбкой сквозь красивые темы о любви и надежде. Да и "Босоногий мальчик", "Хоп-Хей Ла-Ла-Лей" и "Голос высокой травы" из 90-х тоже далеко его от себя не отпустили. Снова бодрили задорными мелодиями, взрывными гитарными арпеджио, и тонизирующими ритмами боссановы и фламенко, как прежде настаивающими слушателей на невозмутимую житейскую удаль его еще первых альбомов…

Сам Леонид Агутин рассказал теперь, что "Все не зря" начиналось с песни "Марина" - теплота интонаций и фейерверка латинской страсти - привычно для этого артиста стилистики. Хотя текст больше походил на дружеский монолог с близко знакомым человеком, иногда даже становясь почти тостом, с обилием имен: "Как же это, Марина, так получилось? Все на свете зачем-то переменилось?! Но какое бы не было в мире ненастье, у тебя есть Алеша, и Юра, и Настя"… Некоторые фанаты сразу начинали интересоваться новостями о личной жизни артиста… Но все было проще.

Оказывается, что эту песню для мамы-Марины заказали Агутину ее дети, подарив "хит от ее кумира", что обычная практика в шоу-бизнесе. Так же пишет песни "на заказ", для конкретного человека, например, Павел Кашин. Недавно цена была 300 тысяч рублей. Да и в целом, наверное, не важно - как и по какому поводу сочиняются песни. Тем более, что "Марина" уже стала хитом, нужным, любимым, и многое объясняющей уже в их жизнях, для многих других - Марин или Ирин…

Но дальше в альбоме начались уже неожиданности.

Мало кто знает, что до начала работы над диском Агутин не писал песен ровно полтора года. Может, и поэтому первым треком он поставил "Скажи хоть что-нибудь". Фразу, с которой к нему, наверное, не раз обращались коллеги-музыканты или друзья. И сами потом, скорее всего, удивились его ответу. Самыми привычными героями песен Агутина прежде становились влюбленные или расстающиеся люди, но в "Скажи хоть что-нибудь" - уже образы и метафоры, более привычные для Константина Кинчева и группы "Алисы".

Строчки "А во полюшке сто чертят и тишина с косой", и "Знали ли ночью, что утро придет? Слышали гром, но не видели страх" - уже в духе кинчевской славянской поэтики и продолжения его эпической борьбы добра со злом. Почти былинные. Знали ли мы и такого Агутина прежде?! Нет.

"Я не понимал, кому нужны музыка и творчество в целом". А собственное, "казалось неуместным". - Объяснил он теперь свое затянувшееся молчание.

И добавил, что ему в тот момент "помогли зрители, которые приходили на концерты, и среди них было много молодежи". Вот летом 2023 года артиста, по его словам и "прорвало". Как раз после фестиваля "Дикая мята". А в итоге получилась пластинка человека, будто начавшего заново обдумывать сегодняшнюю жизнь и ее перемены.

Поэтому "Все не зря" - по сути уже экспериментальный альбом - разные векторы творчества, поиски себя, другого звучания…Ожидали ли мы, что Леонид Агутин может быть таким разноплановым и успешным в самой разной, а не только в популярной музыке? Тоже вряд ли.

Вот, например, мудрый, чуть монотонный, под электрогитары и отголоски фанк-рока трек "Мне 225 лет", написанный для фильма Сарика Андреасяна "Онегин", где режиссер ждал от певца романса о нежных чувствах, но тот решил высказать слова, с которыми Пушкин (чье 225-летие отмечается в этом году) мог бы обратиться к нам сегодняшним. Или ироничный трек "Понты", среди исполнителей которой оказались славящиеся еще и своим чувством юмора актеры Гоша Куценко и Михаил Полицеймако…

Еще интереснее новый хит "Небо падает в руки", где много смятений, размышлений, ритмов латино и погружений в мистическую арабскую музыку. И который по контрасту с невеселым текстом, завершается атмосферой бразильского карнавала и даже парой тактов из вечного агутинского праздника непослушания - хита "Хоп-Хей Ла-Ла-Лей" из 90-х….

Круг замкнулся. И Леонид Агутин будто заново перезагружает свою карьеру. Так ему и нам только интереснее. И - "Все не зря".