60-летняя Лолита снялась в интервью без макияжа

Российская эстрадная певица Лолита Милявская снялась в программе журналистки Ксении Собчак без косметики. Соответствующее видео опубликована в Youtube-канале «Осторожно, Собчак».

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60-летняя знаменитость предстала перед камерой в сером трикотажном костюме, состоящем из юбки-миди и водолазки с длинным рукавами. Помимо этого, звезда надела черные удлиненные ботинки на небольшой платформе.

Помимо этого, в интервью исполнительница отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность с мелкими косметическими дефектами в виде морщин и пигментных пятен. В качестве аксессуаров артистка выбрала очки для зрения, жемчужное ожерелье и наручные часы.

Известно, что Лолита приняла участие в выпуске, посвященном 75-летию певицы Аллы Пугачевой.

В декабре 2023 года 60-летняя Лолита пришла на вечеринку Ивлеевой в нижнем белье. Исполнительница появилась на публике в прозрачном облегающем тело комбинезоне белого цвета, надетом поверх черного кружевного белья.