Хованский назвал Харламова и Бурунова скуфами

Известный российский блогер Юрий Хованский заявил, что считает скуфами комика Гарика Харламова и актера Сергея Бурунова. Об этом он высказался в интервью журналисту Василию Трунову для YouTube-канала «Вписка».

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Журналист отметил, что после того, как Хованский сделал пересадку бороды, в интернете его стали называть скуфом. Блогер согласился с этим утверждением.

«Там (в списке скуфов — прим. «Ленты.ру» ) еще вообще-то приличные люди: [американский актер Леонардо] Ди Каприо, [персонаж из мультфильма "Смешарики"] Копатыч, [блогер Илья] Мэддисон. (...) Быть скуфом круто. Все самые крутые чуваки — скуфы», — сказал Хованский.

Он также назвал скуфами Харламова и Бурунова.

О том, что Хованский пересадил бороду, стало известно 19 февраля. Во время трансляции на Twitch он рассказал, что первое время пересаженная борода будет выглядеть неестественно.

В сентябре 2022 года Хованский вместе с супругой переехал из России в Сербию. Как объяснил блогер, он решил не дожидаться, когда ему придет повестка в военкомат, и эмигрировал.