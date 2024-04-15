Шуфутинский рассказал о причине отказа петь «3 сентября» на протяжении 10 лет

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал о причине отказа исполнять свой хит «3 сентября» на протяжении 10 лет. Lenta.ru

По его словам, она просто не подходила под репертуар «того времени». «Лет 10–12 с того момента, когда она вышла, я ее в концертах даже не пел – изредка. Ну, это был медляк такой, а это было время, когда дискотека, «Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша» – и вдруг такая пронзительная лирическая песня», – вспомнил Шуфутинский. Москва24

По мнению артиста, она была чересчур серьезной. Но 15 лет назад композиция «вдруг засвистела». Шуфутинский отметил, что с каждым годом песня не теряет своей популярности. Певец добавил, что большое количество мемов, посвященных песне, его не раздражает, потому что они делаются «по-доброму». News.ru