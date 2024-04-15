Собчак обратилась к Пугачевой в день ее рождения

Журналистка Ксения Собчак заявила, что очень любит певицу Аллу Пугачеву, отмечающую сегодня 75-летие, и выпустила в связи с юбилеем Примадонны спецвыпуск на своем YouTube-канале.

«За последние два года вам через многое пришлось пройти, но, кажется, всё это в вашей жизни уже было: и клеветники, и завистники, и советские чиновники, которые вырезали вас из телеэфиров и запрещали ваши выступления. Время однажды уже расставило всё по своим местам, я уверена, расставит и сейчас», - написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По ее словам, в числе звезд, не побоявшихся публично говорить о Пугачевой в ее фильме, певицы Лолита и Манижа, а также заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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В преддверии юбилея Пугачева выпустила две новых песни, они называются «Я плачу» и «Жизнь слишком хороша», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».