Николаев показал архивное фото Пугачевой до пластики в день ее 75-летия

Певец Игорь Николаев публично поздравил заслуженную артистку СССР Аллу Пугачеву с 75-летием. В социальной чети Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал архивное фото с Пугачевой. На нем Примадонна стоит в расслабленной позе с улыбающимся лицом.

С юбилеем! — коротко написал маэстро в социальной сети.

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Супруга Николаева Юлия Проскурякова опубликовала селфи артистки и, как и муж, коротко высказалась: «С днем рождения».

Ранее сообщалось, что Пугачева планирует организовать банкет на Кипре в честь своего 75-го дня рождения. По информации СМИ, на мероприятии будут присутствовать не менее 160 человек. Кого именно пригласили на вечеринку, пока неизвестно. Предположительно, среди гостей будет лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Помимо Игоря Николаева, певицу поздравили актер Станислав Садальский и поэт Илья Резник. Садальский передал Пугачевой свой пламенный привет и подчеркнул, что над Виталием Бородиным (глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией), который предложил признать певицу иноагентом, «все смеются». В коротком видео Резник зачитал для певицы стихотворение.