Бородина рассказала, что вновь начала употреблять алкоголь

Телеведущая Ксения Бородина вновь начала употреблять алкоголь. Звезда рассказала об этом в личном блоге, отвечая на вопрос подписчика.

«Как реагирует ваше окружение на то, что вы не пьете спиртное с ними?» — Уже начала», — призналась знаменитость.

Знаменитость в ноябре 2023 года заявила, что полностью отказалась от алкоголя. По словам звезды, у нее никогда не было зависимости, но она решила совсем не употреблять спиртные напитки. Бородина подчеркивала, что гордилась таким осознанным поступком, который оказал положительный эффект на качество ее тела и состояние кожи.

Блогер также отмечала, что ради фигуры готова заниматься спортом, следить за питанием и ограничивать свои «хотелки», но не собирается скрывать, как тяжело это дается. По мнению Бородиной, у многих ошибочно складывается представление о стройных людях, которые якобы не прикладывают особых усилий и выглядят хорошо. Знаменитость подчеркивала, что за идеальными формами практически всегда стоит большой труд и строгая дисциплина.

У звезды двое детей: 14-летняя Маруся от бизнесмена Юрия Будагова и 8-летняя Теона от предпринимателя Курбана Омарова.