Выбил телефон, швырнул микрофон, сломал нос: топ скандалов Григория Лепса

Народный артист РФ Григорий Лепс оказался в эпицентре очередного скандала. Что на этот раз рассердило певца, какие еще эксцессы происходили со знаменитостью?

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Зачем Лепс выбил телефон у фанатки

13 апреля артист выступал с сольной программой в костромском КВЦ «Губернский». Лепс исполнял свой хит «Я стану водопадом», когда заметил фанатку, слишком близко снимающую его на телефон. Зрительница протянула смартфон, на который снимала видео, прямо к ноге артиста.

Сначала Лепс жестом руки попытался показать поклоннице, что ее внимание слишком навязчиво, однако девушка проигнорировала предупреждение. После этого артист сделал замечание зрительнице.

«Расстояние 20 сантиметров. Убери, пожалуйста, будь добра. Расстояние 20 сантиметров», — сказал Лепс, после чего выбил телефон из рук поклонницы.

Гаджет отлетел в сторону бокового выхода из зала. Как рассказали другие зрители, повреждений на телефоне не было, а поклонница осталась довольна таким вниманием со стороны знаменитости.

«С телефоном у нее все в порядке. Она нам его при выходе показывала. Была очень довольна, что вывела певца из себя», — рассказали костромские зрители.

Что за скандал был с микрофоном в Петербурге

В декабре 2022 в финале сольного концерта в Ледовом дворце Северной столицы произошел скандал. Артист бросил на пол микрофон и ушел со сцены.

Поклонники Лепса, активно обсуждавшие инцидент в его соцсетях, называли три версии нестандартного поведения кумира. По их мнению, причинами случившегося могли стать алкоголь, болезнь или нервный срыв артиста. Именно проблемами со здоровьем исполнитель объяснил брошенный на концерте в Санкт-Петербурге микрофон.

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Тогда же в соцсетях разошлись кадры ночной потасовки с участием Лепса на улице возле бара Finnegans на Московском проспекте. Пострадавшим оказался 39-летний мужчина, врачи диагностировали у него ушибы и подозрение на перелом носа.

Причины конфликта стороны озвучивали разные. Пострадавший говорил, что перепалка завязалась из-за предложения артиста сыграть в нарды на $10 тысяч. Представитель бара же говорил, что драка произошла из-за настойчивых просьб одного из посетителей заведения сфотографироваться с Лепсом. В итоге стороны достигли примирения и артист выплатил пострадавшему компенсацию.

Как Лепс шутит над поклонниками

На том же концерте в Петербурге в середине выступления к сцене подошла поклонница, чтобы вручить артисту букет. После этого она повернулась к сцене спиной, чтобы сфотографироваться с Лепсом. Жест возмутил Лепса.

«Зачем вы фотографируетесь, все равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите, в туалете?» — сказал исполнитель хита «Рюмка водки на столе».

В феврале 2024 года Лепс изобразил собственные похороны на концерте в Астрахани. Во время шоу в спорткомплексе «Звездный» одна из поклонниц вручила артисту его портрет в черно-белых тонах и букет. Артист неоднозначно отреагировал на подарок слушательницы и изобразил собственную похоронную процессию: музыкант поставил подарок, положил рядом красные розы, а после начал медленно передвигаться по сцене, в шутку изображая похороны.

Лепс заявил, что любит получать портреты, но некоторые из них повергают его в шок. Он признался, что иногда картины ассоциируются у него именно с траурным обрядом. Эта шутка буквально взорвала зал.