Тимур Хайдаров признал, что его клиника временно не работает

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в разговоре с Super признал, что следствие временно приостановило деятельность его клиники «Ай Кью Пластик» (IQ Plastique).

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Медик убежден, что следователи предвзято отнеслись к расследованию в его клинике и провели его с грубыми нарушениями законодательства РФ. Например, отметил Хайдаров, во время допросов на сотрудников его учреждения «оказывалось открытое и агрессивное давление», а один из следователей зашел в операционную в грязной уличной обуви. Хирург заверил, что все нарушения были зафиксированы и отправлены с жалобой в СК, ФСБ, Генпрокуратуру.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова были проведены обыски после того, как не стало российского продюсера Петра Гаврилова после операции. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.