Эстрада объявила Пугачевой бойкот? Почему певицу не поздравляют с юбилеем

Многие российские селебрити не стали публично поздравлять певицу Аллу Пугачеву с 75-летним юбилеем, сообщила телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Что об этом известно, кто из отечественных звезд все же поздравил Примадонну?

Российская эстрада объявила Пугачевой бойкот?

На своей странице в социальной сети Собчак заявила, что многие российские артисты отказались публично поздравлять Пугачеву с днем рождения. 15 апреля 2024 года артистке исполнилось 75 лет. По словам телеведущей, она узнала о бойкоте со стороны коллег Примадонны во время съемок своего документального фильма в честь юбилея народной артистки СССР. Собчак отметила, что ее не удивила подобная реакция представителей российской эстрады.

«За последние два года вам через многое пришлось пройти, но, кажется, все это в вашей жизни уже было: и клеветники, и завистники... Время однажды уже расставило все по своим местам, я уверена, расставит и сейчас. Меня не удивили отказы ваших коллег по сцене, которые еще вчера вас боготворили, а сегодня не решились поздравить вас публично. Это ожидаемо, никого не осуждаю», — обратилась к Пугачевой журналистка.

Что за фильм сняла Собчак о Пугачевой

Документальный фильм о Пугачевой Собчак опубликовала 15 апреля. Во вступительном слове журналистка сравнила Примадонну с членом семьи каждого человека, знающего композиции певицы. По ее мнению, с песнями Пугачевой «из поколения в поколение рождались, женились, расставались, горевали и радовались».

Садальский и Резник поздравили Пугачеву с 75-летием

В съемках картины участвовали певицы Лолита Милявская и Манижа, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, музыкальный критик Артур Гаспарян, изготовитель кукол Владимир Емельяненко, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, посещавшие концерт Пугачевой в Чернобыле, основатель фан-клуба «Апрель» журналист Алексей Остудин, а также фанаты и поклонники артистки.

Кто из российских звезд поздравил Пугачеву с юбилеем

С праздником Пугачеву поздравил актер Данила Козловский, перепев ее хит «Любовь, похожая на сон» во время своего выступления с моноспектаклем Frank в немецком городе Оффенбах. Артист опубликовал пост с отрывком из записи концерта в своем блоге и сопроводил его признанием в любви к артистке.

Дочь Примадонны певица Кристина Орбакайте в своих социальных сетях рассказала, что ее мать запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею. Орбакайте также поздравила знаменитую родительницу с 75-летием, опубликовав видеонарезку совместных выступлений с ней под свою песню «Алла будет петь».

Теплые слова в адрес Пугачевой в день рождения сказали актер Станислав Садальский и поэт Илья Резник. Артист передал Пугачевой свой пламенный привет, а автор текстов многих песен Примадонны зачитал для знаменитости стихотворение.

«Мы с тобою не вместе, две судьбы не сложить, нас не будет, но песни останутся жить», — сказал Резник.

Кроме того, Пугачеву с юбилеем поздравили телеведущий Иван Ургант, народный артист России Игорь Николаев, его супруга Юлия Проскурякова и муж Примадонны шоумен Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Как и с кем Пугачева празднует юбилей

По данным источника, Пугачева вынуждена справлять свое 75-летие в одиночестве. Как отмечается, народная артистка планировала отметить юбилей с размахом, однако многочисленные гости не смогли приехать на празднество в связи с атакой Ирана в ночь на 14 апреля, из-за которой закрыто небо над Израилем.

Также сообщается, что рядом с Пугачевой нет и Галкина. Источник уточняет, что Примадонна осталась в доме в Кесарии одна с малолетними детьми Лизой и Гарри. Юморист накануне говорил, что находится в Израиле, однако эта информация не подтверждена, его местоположение неизвестно.

Ранее СМИ писали, что Пугачева отметит 75-летие банкетом на Кипре, в праздновании примут участие не менее 160 человек. Точный список приглашенных звезд неизвестен, однако была информация, что в число гостей вошли лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман. Также ранее сообщалось, что в планах Примадонны значатся юбилейный концерт в Израиле и тур по всей Европе.