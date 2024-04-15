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Эстрада объявила Пугачевой бойкот? Почему певицу не поздравляют с юбилеем

Многие российские селебрити не стали публично поздравлять певицу Аллу Пугачеву с 75-летним юбилеем, сообщила телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Что об этом известно, кто из отечественных звезд все же поздравил Примадонну?

Российская эстрада объявила Пугачевой бойкот?

На своей странице в социальной сети Собчак заявила, что многие российские артисты отказались публично поздравлять Пугачеву с днем рождения. 15 апреля 2024 года артистке исполнилось 75 лет. По словам телеведущей, она узнала о бойкоте со стороны коллег Примадонны во время съемок своего документального фильма в честь юбилея народной артистки СССР. Собчак отметила, что ее не удивила подобная реакция представителей российской эстрады.

«За последние два года вам через многое пришлось пройти, но, кажется, все это в вашей жизни уже было: и клеветники, и завистники... Время однажды уже расставило все по своим местам, я уверена, расставит и сейчас. Меня не удивили отказы ваших коллег по сцене, которые еще вчера вас боготворили, а сегодня не решились поздравить вас публично. Это ожидаемо, никого не осуждаю», — обратилась к Пугачевой журналистка.

Что за фильм сняла Собчак о Пугачевой

Документальный фильм о Пугачевой Собчак опубликовала 15 апреля. Во вступительном слове журналистка сравнила Примадонну с членом семьи каждого человека, знающего композиции певицы. По ее мнению, с песнями Пугачевой «из поколения в поколение рождались, женились, расставались, горевали и радовались».

Садальский и Резник поздравили Пугачеву с 75-летием

В съемках картины участвовали певицы Лолита Милявская и Манижа, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, музыкальный критик Артур Гаспарян, изготовитель кукол Владимир Емельяненко, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, посещавшие концерт Пугачевой в Чернобыле, основатель фан-клуба «Апрель» журналист Алексей Остудин, а также фанаты и поклонники артистки.

Кто из российских звезд поздравил Пугачеву с юбилеем

С праздником Пугачеву поздравил актер Данила Козловский, перепев ее хит «Любовь, похожая на сон» во время своего выступления с моноспектаклем Frank в немецком городе Оффенбах. Артист опубликовал пост с отрывком из записи концерта в своем блоге и сопроводил его признанием в любви к артистке.

Дочь Примадонны певица Кристина Орбакайте в своих социальных сетях рассказала, что ее мать запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею. Орбакайте также поздравила знаменитую родительницу с 75-летием, опубликовав видеонарезку совместных выступлений с ней под свою песню «Алла будет петь».

Теплые слова в адрес Пугачевой в день рождения сказали актер Станислав Садальский и поэт Илья Резник. Артист передал Пугачевой свой пламенный привет, а автор текстов многих песен Примадонны зачитал для знаменитости стихотворение.

«Мы с тобою не вместе, две судьбы не сложить, нас не будет, но песни останутся жить», — сказал Резник.

Кроме того, Пугачеву с юбилеем поздравили телеведущий Иван Ургант, народный артист России Игорь Николаев, его супруга Юлия Проскурякова и муж Примадонны шоумен Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Как и с кем Пугачева празднует юбилей

По данным источника, Пугачева вынуждена справлять свое 75-летие в одиночестве. Как отмечается, народная артистка планировала отметить юбилей с размахом, однако многочисленные гости не смогли приехать на празднество в связи с атакой Ирана в ночь на 14 апреля, из-за которой закрыто небо над Израилем.

Также сообщается, что рядом с Пугачевой нет и Галкина. Источник уточняет, что Примадонна осталась в доме в Кесарии одна с малолетними детьми Лизой и Гарри. Юморист накануне говорил, что находится в Израиле, однако эта информация не подтверждена, его местоположение неизвестно.

Ранее СМИ писали, что Пугачева отметит 75-летие банкетом на Кипре, в праздновании примут участие не менее 160 человек. Точный список приглашенных звезд неизвестен, однако была информация, что в число гостей вошли лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман. Также ранее сообщалось, что в планах Примадонны значатся юбилейный концерт в Израиле и тур по всей Европе.

Шоу-бизнес
Видео
Артур Гаспарян
Владимир Емельяненко
Алексей Остудин
Александр Достман
Лолита Милявская
Илья Резник
Максим Галкин
Татьяна Тарасова
Иван Ургант
Юлия Проскурякова
Стас Намин
Кристина Орбакайте
Станислав Садальский
Алла Пугачева
Ксения Собчак
Игорь Николаев
Данила Козловский
Минюст России
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